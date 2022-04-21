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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Що коїться на кордонах Полтавської області та про стан громадського порядку на Кременчуччині

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 380

  

За минулу добу поліція зареєструвала 9 викликів через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані

Ситуація на кордонах Полтавської області спокійна, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявляли, випадків мародерства та пожеж у районі за минулу добу не зафіксовано. Про це начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив журналістам під час ранкового брифінгу.

За минулу добу поліція зареєструвала 9 викликів через порушення громадського порядку особами у нетверезому стані. Скоєно 8 адміністративних правопорушень. Одне з них за статтею 130 КУпАП - затриманий п’яний за кермом у Рокитному. Його притягнуть до адмінвідповідальності у вигляді штрафу, а його автівку поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників в період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Вселяє оптимізм, що свідомість громадян під час війни зростає. Жодних резонансних правопорушень за минулу добу скоєно не було. І добре, що наших правоохоронців не відволікали від виконання більш важливих завдань, які вони виконують під час війни, - зауважив Олег Лєднік.

Він розповів про один випадок у центральній частині Кременчука, коли рятувальникам довелось відчиняти металеві двері за викликом бабусі, яка не могла вийти зі своєї квартири. Двері відчинили, бабусі надали медичну допомогу.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна нетверезий водій Кременчуцький район штраф
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