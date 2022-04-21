Сьогодні до 15.00 обмежили рух транспорту на вулиці Театральній

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Комунальники зноситимуть аварійне дерево
21 квітня до 15.00 обмежили рух транспорту на вул. Театральній (від вул. Шевченка до вул. Небесної Сотні). Про це повідомляє КП «Благоустрій Кременчука».
На цій ділянці комунальники зноситимуть аварійне дерево.
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