«Укрпошта» більше не випускатиме популярну марку «Русский корабль, иди на*уй!»

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Продаж марки «Русский корабль, иди на*уй!», за якою українці вишиковувалися у величезні черги, у відділеннях «Укрпошти» закінчили. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський.

Що буде далі. Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет–магазин. І починаючи з четверга (21 квітня – ред.), в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листа на 1 заказ) ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п’ятниці будь-який клієнт в Україні чи за її межами. Таким чином ще більше ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки, - написав Смілянський у фейсбуці.

Решту тиражу використають для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань в рамках ВПС та по філателістичним абонементам. Також кожен працівник «Укрпошти» зможе отримати 1 марку, а невелику частину виділять на підтримку маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

Я усвідомлюю, що щоб ми не робили, буде критика. Тому одразу відповім. Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні. Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях, - анонсував Ігор Смілянський.