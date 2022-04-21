Як наші воїни підірвали міст прямо перед носами ворогів

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 308

Генеральний штаб ЗСУ вже повідомив про втрати орків за час вторгнення в Україну

Командування 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича показало, як підірвало міст прямо перед носами ворогів.

Так наші воїни закривають шлях загарбникам! Слава нашим захисникам! Генеральний штаб ЗСУ вже повідомив про втрати російських окупантів за час вторгнення в Україну: особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,

танків ‒ 829 од,

бойових броньованих машин ‒ 2118 од,

артилерійських систем – 393 од,

РСЗВ - 136 од,

засоби ППО - 67 од,

літаків – 172 од,

гелікоптерів – 151 од,

автомобільної техніки - 1508 од,

кораблі/катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166,

спеціальна техніка - 27,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

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