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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 226

 

Українців хочуть відправляти воювати з українцями

путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової «мобілізації». Після її проведення ФСБ рф планує кинути «мобілізованих» українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

Як повідомлялось раніше, для проведення «референдумів» завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання «гуманітарної допомоги» або соціальних виплат. У день «голосування» співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

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Вказана спецоперація переслідує наступні цілі:

  • знищення представників українського етносу;
  • проведення пропаганди з нав'язуванням населенню росії та світу міфу про те, що «звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами».

Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: російські загарбники війна референдум мобілізація Херсон Запоріжжя
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