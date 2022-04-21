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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві грабіжник відібрав у перехожого ланцюг з хрестиком та перстень

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 0

 

Небайдужий містян, який став свідком злочину, зателефонував у поліцію

До Полтавського районного управління поліції 19 квітня близько 20.20 надійшло повідомлення від перехожого, що біля одного із магазинів на вулиці Європейській він побачив чоловіка, якого пограбував невідомий.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила особу потерпілого. Ним виявився 53-річний полтавець. Надалі слідчі та оперативники з’ясували, що в чоловіка грабіжник забрав золотий ланцюг з хрестиком та перстень.

Наряд патрульної поліції менше ніж за годину встановив та передав причетного до злочину місцевого чоловіка слідчо-оперативній групі. Під час поверхневого огляду у правопорушника вилучили ювелірні вироби, що належать потерпілому.

41-річного грабіжника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. У разі доведення судом вини затриманому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: грабіж ювелірні прикраси Полтава
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