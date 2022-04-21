Завтра Кременчук попрощається з воїном Романом Шелеськом

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18 квітня загинув воїн Роман Васильович Шелесько (1980 року народження). Роман був майором та пішов на військову службу за контрактом з 2016 року. Мав статус учасника бойових дій.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України в результаті бойових дій, захищаючи Батьківщину та виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі.

Майор Роман Шелесько родом з Онуфріївки.

- Роман завжди був першим та намагався допомогти кожному, хто потребував допомоги. Захищати рідну землю від окупанта Роман Шелесько почав ще з 2014 року. Мужній воїн. Вірний побратим. Надійний друг. Люблячий чоловік і батько. Добрий, щирий син і брат. Веселий, упевнений в собі чоловік, патріот і відданий син своєї рідної країни. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого земляка – Героя України! Поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою найкращих синів України, - повідомляє пресслужба громади Онуфріївки.

У чоловіка залишились дружина, троє дітей та батьки. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Романа Шелеська відбудеться 22 квітня, а саме: