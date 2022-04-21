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Кременчук, Воины света

Завтра Кременчук попрощається з воїном Романом Шелеськом

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 593

 

Чоловік загинув 18 квітня

18 квітня загинув воїн Роман Васильович Шелесько (1980 року народження). Роман був майором та пішов на військову службу за контрактом з 2016 року. Мав статус учасника бойових дій.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України в результаті бойових дій, захищаючи Батьківщину та виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі.

Майор Роман Шелесько родом з Онуфріївки. 

- Роман завжди був першим та намагався допомогти кожному, хто потребував допомоги. Захищати рідну землю від окупанта Роман Шелесько почав ще з 2014 року.

Мужній воїн. Вірний побратим. Надійний друг. Люблячий чоловік і батько. Добрий, щирий син і брат. Веселий, упевнений в собі чоловік, патріот і відданий син своєї рідної країни.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого земляка – Героя України! Поділяємо ваше горе, сумуємо за втратою найкращих синів України, - повідомляє пресслужба громади Онуфріївки. 

У чоловіка залишились дружина, троє дітей та батьки. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Романа Шелеська відбудеться 22 квітня, а саме:

  • об 11.00 – прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
  • о 12.00 – прощання у Свято-Миколаївському соборі; 
  • о 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Героїв.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: воины света воїни світла війна
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