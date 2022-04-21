Про святкування Великодня на Полтавщині і Кременчуччині та звернення керівника РВА

Начальник районної військової адміністрації нагадав про прийняте рішення щодо порядку святкування Великодня в умовах війни
Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав про порядок святкування Великодня в умовах війни. Відповідне рішення було прийняте очільником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним учора, про що ми повідомляли читачам.
Отже, із сьогоднішнього дня комендантська година по всій Полтавській області триватиме з 22.00 до 5.00.
У ніч на Великдень 24 квітня богослужіння відбуватимуться лише всередині храму та без вірян. Планується відеотрансляція літургії.
Паски освячуватимуть після завершення комендантської години, тобто з 5.30 ранку на прилеглій до храмів території, або ж це можна зробити 23 квітня до початку дії комендантської години.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер