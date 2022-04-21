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Про святкування Великодня на Полтавщині і Кременчуччині та звернення керівника РВА

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 466

 

Начальник районної військової адміністрації нагадав про прийняте рішення щодо порядку святкування Великодня в умовах війни

Під час ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік нагадав про порядок святкування Великодня в умовах війни. Відповідне рішення було прийняте очільником Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним учора, про що ми повідомляли читачам.

Отже, із сьогоднішнього дня комендантська година по всій Полтавській області триватиме з 22.00 до 5.00.

У ніч на Великдень 24 квітня богослужіння відбуватимуться лише всередині храму та без вірян. Планується відеотрансляція літургії.

Паски освячуватимуть після завершення комендантської години, тобто з 5.30 ранку на прилеглій до храмів території, або ж це можна зробити 23 квітня до початку дії комендантської години.

- Прохання не створювати скупчення людей для освячування пасхальних кошиків. Адже можливі як повітряні тривоги, так і провокації. Особливу увагу звертаю на те, що вживання алкогольних напоїв у громадських місцях заборонено. Ця заборона особливо жорстко буде контролюватись правоохоронцями у Великодні дні. Прошу усіх це усвідомити та не створювати собі проблем та не відволікати поліцейських від більш важливих завдань, - звернувся Олег Лєднік до жителів Кременчука та району.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район Великдень пасха комендантська година
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