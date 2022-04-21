Склав один іспит й пішов на захист України: загинув випускник університету Кременчука Іван Паскалов

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На російсько-українській війні загинув здобувач студент Кременчуцького університету імені А.Нобеля Паскалов Іван Сергійович. Військовий народився 27 лютого 1998 року у Харкові, закінчив у 2015 році харківську спеціальну школу №77. У листопаді минулого року вступив до Кременчуцького університету імені А.Нобеля. Як повідомили Кременчуцькому ТелеграфЪ в університеті, хлопець навчався на заочному відділенні, спеціальність - міжнародні економічні відносини. Іван Паскалов встиг скласти лише одну сесій й пішов на захист рідної України. Військовий у складі полку Азов загинув захищаючи Маріуполь.