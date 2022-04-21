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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Через величезні втрати армія росії змушена застосовувати застарілу радянську військову техніку

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 2

 

Про це повідомляє ГУР Міноборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що армія росії готується застосовувати застарілу радянську військову техніку.

Через рішучий спротив, стійкість української армії та величезні втрати під час війни росіяни не змогли у короткі терміни досягнути своєї мети щодо окупації України. Наразі російське угрупування потребує поповнення як особовим складом, так і військовою технікою.

Для відновлення боєздатності росіяни починають використовувати застарілу техніку радянського виробництва, яка з 70-х років минулого століття знаходилась на базах зберігання. В першу чергу з баз зберігання до військ направляють артилерійське та ракетне озброєння для посилення безперервних обстрілів українських міст.

Як зазначають українські розвідники, протягом квітня:

  • з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння в м.Уссурійськ Приморського краю знято 18 самохідно-артилерійських установок (САУ) «Мста-С»;
  • з 94 арсеналу ГРАУ в м.Омськ – 28 САУ «Акація»;
  • з арсеналу РАО у Свердловській області переміщують до Новочеркаська 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація» та 20 САУ «Гвоздика»;
  • з 109 арсеналу ГРАУ в Іркутській області – 15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У».

Крім того, в Московської області зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ «Град»; 8 РСЗВ «Ураган» та 7 ТЗМ РСЗВ «Ураган». За попередніми даними ця техніка знята з арсеналів Західного військового округу.

- Армія росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку

Рішучий спротив та стійкість української армії завадили російським планам у короткі терміни досягнути мети та створили необхідність постійного поповнення особовим складом та військовою технікою російського угрупування у зв’язку із великими втратами.

Для відновлення своїх бойових спроможносте ЗС росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст.

Зокрема, протягом квітня:

з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ «Мста-С»;

з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ «Акація»;

з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ «Мста-С», 5 САУ «Акація», 20 САУ «Гвоздика»;

з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ «Ураган» та 11 ТРК «Точка-У».

Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ «Град»; 8 РСЗВ «Ураган» та 7 ТЗМ РСЗВ «Ураган». За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.

Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Нагадаємо, за даними аналітичного проєкту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати з фото- та відеоматеріалів, російська армія на війні втратила у три з половиною рази більше військової техніки, ніж Збройні сили України.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна втрати розвідка Міноборони російські окупанти
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