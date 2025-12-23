Мирослава УКРАЇНСЬКА
Кременчук, Гроші

У відділенні ПФУ у Кременчуці зроблять капітальний ремонт за 1,5 млн грн

Сьогодні, 21:03

Ремонт мають зробити до 28 грудня

У відділенні Пенсійного фонду у Кременчуці зроблять капітальний ремонт приміщень за 1,5 мільйона гривень. Головне управління ПФУ у Полтавській області замовило роботи у ТОВ «Будівельна компанія «Євробудторг». Про це стало відомо з системи Prozorro. 

Проєкт капремонту включає:

  • демонтаж старих елементів — радіаторів, штукатурки, шпалер, плінтусів;
  • ремонт стін і стель
  • встановлення перегородок, зокрема металопластикових зі склінням;
  • оновлення підлоги — укладання лінолеуму та тактильної плитки;
  • заміна та монтаж освітлення, розеток, прокладання електрокабелів і інтернет-мережі;
  • встановлення кондиціонера;

Згідно з кошторисом, у відділенні планують встановити:

  • керівні столи (6 одиниць);
  • тумбу під принтер;
  • 66 крісел — для працівників і відвідувачів;
  • дивани для зон очікування різної довжини та кушетку для роздягальні.

Ремонт мають зробити до 28 грудня. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому потрібно звернутися до ПФУ за перепризначенням субсидії на опалювальний сезон.

Автор: Телеграф
Теги: ПФУ ремонт
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

