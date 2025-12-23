У відділенні ПФУ у Кременчуці зроблять капітальний ремонт за 1,5 млн грн

У відділенні Пенсійного фонду у Кременчуці зроблять капітальний ремонт приміщень за 1,5 мільйона гривень. Головне управління ПФУ у Полтавській області замовило роботи у ТОВ «Будівельна компанія «Євробудторг». Про це стало відомо з системи Prozorro.
Проєкт капремонту включає:
Згідно з кошторисом, у відділенні планують встановити:
Ремонт мають зробити до 28 грудня.
