У відділенні ПФУ у Кременчуці зроблять капітальний ремонт за 1,5 млн грн

У відділенні Пенсійного фонду у Кременчуці зроблять капітальний ремонт приміщень за 1,5 мільйона гривень. Головне управління ПФУ у Полтавській області замовило роботи у ТОВ «Будівельна компанія «Євробудторг». Про це стало відомо з системи Prozorro.

Проєкт капремонту включає:

демонтаж старих елементів — радіаторів, штукатурки, шпалер, плінтусів;

ремонт стін і стель

встановлення перегородок, зокрема металопластикових зі склінням;

оновлення підлоги — укладання лінолеуму та тактильної плитки;

заміна та монтаж освітлення, розеток, прокладання електрокабелів і інтернет-мережі;

встановлення кондиціонера;

Згідно з кошторисом, у відділенні планують встановити:

керівні столи (6 одиниць);

тумбу під принтер;

66 крісел — для працівників і відвідувачів;

дивани для зон очікування різної довжини та кушетку для роздягальні.

Ремонт мають зробити до 28 грудня.

