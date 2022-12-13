У Санжарах чоловіка знайшли мертвим у будинку, де були ще жінка з дитиною

Сьогодні, 21:29 Переглядів: 505

12 грудня, близько 8.30, медики сповістили поліцію, що в одному із сіл Новосанжарської громади у власному помешканні виявили чоловіка без ознак життя. Також у цій оселі була жінка з дитиною, яких доставили до лікарні з ознаками отруєння газом. Про це повідомила пресслужба поліції.

Отримавши інформацію про смерть людини, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особу померлого. Ним виявився місцевий 33-річний господар оселі. Поліцейські також з'ясували, що до лікарні з ознаками отруєння газом доставлена 32-річна дружина померлого та 14-річна донька. За попередньою версією слідчих, родина могла отруїтися чадним газом через несправність опалювальної системи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини трагедії встановлює слідство.