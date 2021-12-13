Частинка Парижа у центрі Кременчука: засяяла казкова ілюмінація

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 1 017

Відсьогодні, 13 грудня, на центральній вулиці Кременчука засяяла святкова ілюмінація. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він написав, що святкову ілюмінацію вдалося створити за підтримки комунальників та соціально відповідального бізнесу.

- Міріади зоряних вогнів створюють казковий новорічний настрій, готуючи місто до зустрічі Нового року, - зауважив міський голова.

Тепер кожен кременчужанин може зануритися у святкову атмосферу та переміститися у Париж на Єлисейські поля.