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Кременчук, Культура

Частинка Парижа у центрі Кременчука: засяяла казкова ілюмінація

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 1 017

 

Всі охочі можуть поринути у святкову атмосферу

Відсьогодні, 13 грудня, на центральній вулиці Кременчука засяяла святкова ілюмінація. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він написав, що святкову ілюмінацію вдалося створити за підтримки комунальників та соціально відповідального бізнесу. 

- Міріади зоряних вогнів створюють казковий новорічний настрій, готуючи місто до зустрічі Нового року, - зауважив міський голова.

Тепер кожен кременчужанин може зануритися у святкову атмосферу та переміститися у Париж на Єлисейські поля. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Віталій Малецький
Теги: Новий рік РІздво ілюмінація
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