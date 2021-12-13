Частинка Парижа у центрі Кременчука: засяяла казкова ілюмінація

Відсьогодні, 13 грудня, на центральній вулиці Кременчука засяяла святкова ілюмінація. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він написав, що святкову ілюмінацію вдалося створити за підтримки комунальників та соціально відповідального бізнесу.
Тепер кожен кременчужанин може зануритися у святкову атмосферу та переміститися у Париж на Єлисейські поля.
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