Через COVID-19 померли одна вакцинована і дві невакциновані кременчужанки

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 905 Коментарів: 1

Сьогодні, 13 грудня, в Кременчуці зареєстрували 66 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 43 жінки віком від 19 до 90 років, 19 чоловіків віком від 27 до 85 років та 4 дитини віком від 1 до 15 років. Із них 50 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 16 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 185 пацієнтів.

Одужало 74 кременчужанина.

На жаль, померло три жінки віком від 41 до 90 років. Із них одна - одна вакцинована.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 095 випадків хвороби: одужало 14 632, померло 585.