Через COVID-19 померли одна вакцинована і дві невакциновані кременчужанки

Сьогодні, 13 грудня, в Кременчуці зареєстрували 66 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 43 жінки віком від 19 до 90 років, 19 чоловіків віком від 27 до 85 років та 4 дитини віком від 1 до 15 років. Із них 50 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 16 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.
Всього в інфекційних шпиталях лікується 185 пацієнтів.
Одужало 74 кременчужанина.
На жаль, померло три жінки віком від 41 до 90 років. Із них одна - одна вакцинована.
Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 095 випадків хвороби: одужало 14 632, померло 585.
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