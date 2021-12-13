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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Через COVID-19 померли одна вакцинована і дві невакциновані кременчужанки

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 905 Коментарів: 1

 

Одужало 74 кременчужанина

Сьогодні, 13 грудня, в Кременчуці зареєстрували 66 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 43 жінки віком від 19 до 90 років, 19 чоловіків віком від 27 до 85 років та 4 дитини віком від 1 до 15 років. Із них 50 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 16 - в інфекційних шпиталях, із них три вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 185 пацієнтів.

Одужало 74 кременчужанина.

На жаль, померло три жінки віком від 41 до 90 років. Із них одна - одна вакцинована.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 17 095 випадків хвороби: одужало 14 632, померло 585.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

1 402
hunter:
Сьогодні, 22:49

Із них одна - одна вакцинована.

А можно возвраст?


2 0

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