Де в Кременчуці відключатимуть світло 14 грудня: адреси

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 968

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 грудня в кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами: