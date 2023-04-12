Де завтра не буде світла у Кременчуці

13 квітня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 13 квітня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24, 26;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- просп. Свободи, 84, 92/17-98;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А.
За заявою користувача:
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- пров. Сиваський, 4-21;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- вул. Володимира Великого, 24;
- вул. Тараса Бульби, 1/22.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Зарічна, 6, 12, 16;
- вул. Кагамлицька, 21/22-66;
- вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
- пров. Північний, 1А-26;
- пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
- пров. Сиваський, 4-30/4;
- пров. Токарний, 19А, 24, 26/14.
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