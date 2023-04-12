Де завтра не буде світла у Кременчуці

Вчора, 18:30 Переглядів: 599

У четвер, 13 квітня, з 8.00 до 17.00 у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку з виконанням робіт, пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б, 24, 26;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

просп. Свободи, 84, 92/17-98;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А.

За заявою користувача:

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

пров. Сиваський, 4-21;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

вул. Юрія Руфа, 169;

вул. Володимира Великого, 24;

вул. Тараса Бульби, 1/22.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР: