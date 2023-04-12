На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Тетяну Прохоренко

Вчора, 18:03 Переглядів: 557

Пішла з дому 31 березня та досі не повернулась

На Полтавщині безвісти зникла мешканка села Супрунівка Полтавського району, 45-річна Тетяна Володимирівна Прохоренко. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 31 березня жінка пішла з дому і досі не повернулася. За оперативною інформацією, вона може перебувати у Рівному.

Прикмети зниклої: на вигляд 45-50 років, зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся темно-русе довге, очі карі. На момент зникнення була одягнена у світло-блакитну куртку, світлі джинси та білі кросівки.

Якщо вам відома інформація про цю людину, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-48-55-002, 066-59-31-843 або 102.