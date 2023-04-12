Де й коли у Горішніх Плавнях можна буде освятити паски парафіянам ПЦУ

Настоятель Спасо-Преображенського храму ПЦУ с. Келеберда та Петропавлівської релігійної громади Горішніх Плавнів о. Миколай (Гандзюк) запрошує жителів Горішньоплавнівської громади - парафіян Православної Церкви України (ПЦУ) освятити великодні страви 15 та 16 квітня. Про це він повідомив на своїй facebook-сторінці.
У Келеберді усі охочі зможуть освятити паски та інші великодні страви (споживати освячені страви можна в неділю):
У Горішніх Плавнях - з 16.00 до 18.00 біля пам'ятника Т. Шевченку.
Освятити «великодні кошики» можна буде у храмі с. Келеберда.
З Горішніх Плавнів буде курсувати безплатний автобус (три рейси):
Відправлення від «технікуму», далі по вул. Миру та по просп. Героїв Дніпра (через зупинку «Молодіжна мода») – й на Келеберду.
Повернутися в місто можна буде цим же автобусом - відправлення від храму с. Келеберда:
Раніше ми писали, що о. Миколай, священник-тіктокер з-під Кременчука, збирає тисячі переглядів.
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