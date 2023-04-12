Де й коли у Горішніх Плавнях можна буде освятити паски парафіянам ПЦУ

Вчора, 17:35 Переглядів: 509

Настоятель єдиного у громаді храму ПЦУ запрошує освятити паски та поприбирати у храмі

Настоятель Спасо-Преображенського храму ПЦУ с. Келеберда та Петропавлівської релігійної громади Горішніх Плавнів о. Миколай (Гандзюк) запрошує жителів Горішньоплавнівської громади - парафіян Православної Церкви України (ПЦУ) освятити великодні страви 15 та 16 квітня. Про це він повідомив на своїй facebook-сторінці.

15 квітня (субота)

У Келеберді усі охочі зможуть освятити паски та інші великодні страви (споживати освячені страви можна в неділю):

9.30 - після літургії

12.00

13.00

14.00

15.00

18.30-20.00

У Горішніх Плавнях - з 16.00 до 18.00 біля пам'ятника Т. Шевченку.

16 квітня (неділя)

Освятити «великодні кошики» можна буде у храмі с. Келеберда.

З Горішніх Плавнів буде курсувати безплатний автобус (три рейси):

4.30

7.30

10.30

Відправлення від «технікуму», далі по вул. Миру та по просп. Героїв Дніпра (через зупинку «Молодіжна мода») – й на Келеберду.

Повернутися в місто можна буде цим же автобусом - відправлення від храму с. Келеберда:

8.30

11.30

- У п'ятницю, 14 квітня після виносу Плащаниці відбудеться прибирання у храмі, охочі можуть долучитись! - розповів о. Миколай.

Розклад богослужінь у Спасо-Преображенському храмі ПЦУ у с. Келеберда Горішньоплавнівської громади на 13-18 квітня

Раніше ми писали, що о. Миколай, священник-тіктокер з-під Кременчука, збирає тисячі переглядів.