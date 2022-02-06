Священник-тіктокер з-під Кременчука збирає тисячі переглядів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 290

Найбільшого розголосу набрав допис, де люди запитували чи можна слухати музику під час Посту

Священник Микола Гандзюк розповідає про Бога простими словами та показує, що церква сучасна та наближена до людей. Ієрей в Свято-Преображенському храмі ПЦУ у Келеберді зареєструвався в Тік Тоці. Священик сам розом з Івано-Франківщини. Захопився чоловік Тік Током у 2020 році, коли перебував на заробітках в Польщі, де його застав карантин.

Нікнейм священника – оrthodoxy_pravoslavya.

– Спочатку я читав книги, а потім вирішив зареєструватися і почати працювати в Тік Тоці. Моя мета була – наблизити церкву до людини, показати молоді, що церква не живе лише минулим. Показати людям незмінні істини про бога, про Євангеліє по-сучасному, доступно. Коли я туди прийшов, вона була інакшою, чим є зараз. Тоді більшість контенту будувалася на жартах, матюках, блуді. А зараз з’явився контент історичний, патріотичний, культурний, багато цікавого відео. Із самого початку моєю темою стало саме церковне життя та релігія. - говорить Микола Гандзюк.

Найбільшого розголосу набрав допис, де люди запитували чи можна слухати музику під час Посту. Відео набрало більше ніж 400 тисяч переглядів, яке згодом поширили в різних соцмережах україномовні блогери-мільйонники.

P.S. Якщо що, у ТЪ також є Тік Ток. Про Бога ми там не розказуємо, але теж буває цікаво, заходьте - telegrafkremenchuk.