Священник-тіктокер з-під Кременчука збирає тисячі переглядів

Священник Микола Гандзюк розповідає про Бога простими словами та показує, що церква сучасна та наближена до людей. Ієрей в Свято-Преображенському храмі ПЦУ у Келеберді зареєструвався в Тік Тоці. Священик сам розом з Івано-Франківщини. Захопився чоловік Тік Током у 2020 році, коли перебував на заробітках в Польщі, де його застав карантин.
Нікнейм священника – оrthodoxy_pravoslavya.
Найбільшого розголосу набрав допис, де люди запитували чи можна слухати музику під час Посту. Відео набрало більше ніж 400 тисяч переглядів, яке згодом поширили в різних соцмережах україномовні блогери-мільйонники.
P.S. Якщо що, у ТЪ також є Тік Ток. Про Бога ми там не розказуємо, але теж буває цікаво, заходьте - telegrafkremenchuk.