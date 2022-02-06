Три пенальті й перша перемога: «Кремінь» продовжує готуватися до чемпіонату

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Завтра, у понеділок 7 лютого, кременчуцька команда зіграє ще один контрольний матч в рамках Кубку Пожечевського

Кременчуцька футбольна команда «Кремінь» у режимі нон-стоп готується до старту весняної частини чемпіонату. Й за три дні зіграє три гри.

5 лютого «Кремінь» приймав «Зірку» з Кропивницького. Підтримати команду навіть приїхали вболівальники з Кропивницького.

У матчі з двома вилученнями та двома пенальті команди показали бойову гру. Молодь «Кременя» та «Зірки» не поступалися один одному, ні в техніці, ні в тактиці.

«Кремінь» – «Зірка» – 3:2 (1:2)

Голи: ГНП (27, з пенальті); Сидоренко Владислав (80), ГНП (88, з пенальті) - Жданович Олексій (9), Савіцький Андрій (39)

«Кремінь»: 1-й тайм – Третяк Олександр, ГНП, Ульянов Анатолій, Сидоренко Данило, Товкач Артем, ГНП, ГНП, Алізаде Тугай, ГНП, ГНП, Галата Денис; 2 тайм – Третяк Олександр, ГНП, Пилипенко Віктор, Сидоренко Данило, Товкач Артем, ГНП (Ульянов Анатолій, 81), ГНП (ГНП, 78), Молько Владислав, ГНП (ГНП, 75), ГНП, Кучеренко Максим (ГНП, 76). Головний тренер: Локтіонов Роман.

«Зірка»: Травкін Роман (Гончаров Денис, 88), Манастирний Олег к/к (Тилоха Роман, 80), Кіяниця Владислав (Діхтяренко Владислав, 31), Мачелюк Артем, Аркуша Данило, Жданович Олексій, Гончаров Денис (Бондар Максим, 80), Лопушенко Ігор (Марценюк Нікіта, 80), Савіцький Андрій, Махиня Андрій (Водолажський Денис, 80), Катеринка Сергій (Холявко Руслан, 80). Головний тренер: Гасанов Самір.

Попередження: ГНП (25), ГНП (63), Сидоренко Данило (75) – Кіяниця Владислав (26), Кіяниця Владислав (31), Лопушенко Ігор (63)

Вилучення: Кіяниця Владислав (31, з правом заміни), Травкін Роман (90, з правом заміни)

Вболівальники Зірки підтримали свою команду на виїзді

«Зірка» першою відкрила рахунок у матчі. На 9 хвилині сфолили проти Андрія Махині й Олесій Жданович зі штрафного поклав м’яч у ворота Олександра Третяка. «Кремінь» відігрався у середині першого тайму, коли реалізували 11-мтровий удар. Проте гості до перерви знову вийшли вперед – вихід сам на сам після передачі Данила Аркуші реалізував Андрій Савіцький, перекинувши голкіпера. Варто зауважити, що гості мали ще декілька непоганих нагод збільшити свою перевагу.

У другому таймі і господарі, і гості, дали можливість вийти на поле всім футболістам. «Кремінь» зміг зрівняти рахунок лише за 10 хвилин до кінця матчу, коли після подачі кутового відзначився Владислав Сидоренко. А коли до фінального свистка залишалося менше двох хвилин, арбітр призначив другий пенальті у ворота «Зірки». Тут же отримав вилучення голкіпер гостей Роман Травкін, і ця червона картка стала другою у грі для футболістів «Зірки» (ще в першому таймі вилучили Владислава Кіяницю). «Кремінь» пенальті реалізував і здобув важку перемогу у непростому матчі.

Наступного дня, 6 лютого, «Кремінь-2» вдома прийняв «Стандарт» в рамках Кубку Пожечевського. «Кремінь-2» у важкому протистоянні програв «Стандарту» з рахунком - 1:2. Єдиний гол кременчужани забили з пенальті.

Завтра, 7 лютого, «Кремінь» прийме «Гірник-Спорт» в рамках Кубку Пожечевського. Початок матчу об 11.30 на стадіоні «Кремінь-Арена».