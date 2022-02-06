У Кременчуці водій зніс паркан, в'їхав у чужий будинок і втік

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Поліція шукає самого водія і свідків події

6 лютого на вулиці Соломії Крушельницької сталася ДТП, повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Водій легковика зніс паркан і доїхав до приватного будинку, а потім зник з місця пригоди.

Відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП батальйону патрульної поліції міста Кременчук просить усіх очевидців чи осіб, які мають будь-яку інформацією щодо ДТП на вулиці Соломії Крушельницької звернутися безпосередньо до зазначеного відділу за адресою: м. Кременчук, проїзд 40 років ДАІ, 3.

Нагадаємо, що цього ж дня на вул. Василя Стуса п'яна водійка також знесла чужий паркан.