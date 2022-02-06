Сьогодні через коронавірус померла кременчужанка

Сьогодні, 19:13 Переглядів: 804

Сьогодні, 6 лютого, в Кременчуці зареєстрували 10 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 6 жінок віком від 27 до 84 років та 4 чоловіка віком від 35 до 60 років. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 126 пацієнтів.

Одужали двоє кременчужан.

На жаль, 70-річна невакцинована жінка померла.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 20 336 випадків хвороби: одужало 17 825, померло 683.