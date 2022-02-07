Борці з Кременчука завоювали нагороди в Одесі

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 342

5 лютого в Одесі завершився Відкритий Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської пам’яті майстра спорту CРСР Толмачова І.Г. серед юнаків U17 (2005-06 р.н.) та U15 (2007-08 р.н.). Кременчук на змаганнях представили вихованці спортивної школи інтернату ім І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька.

Результати змагань:

І місце - Богдан Різниченко

ІІ місце - Всеволод Сапун

ІІІ місце - Юрій Голуб, Вадим Матрос.

- Молодці хлопці. Ми вами пишаємося! Окрема, величезна подяка тренеру, Сергію Бузьку, за самовідданість в роботі та високій підготовці спортсменів, - йдеться у повідомленні.

За результатами змагань сформували збірну України U15 для участі у Міжнародному турнірі Tallin open-2022.