Борці з Кременчука завоювали нагороди в Одесі

5 лютого в Одесі завершився Відкритий Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської пам’яті майстра спорту CРСР Толмачова І.Г. серед юнаків U17 (2005-06 р.н.) та U15 (2007-08 р.н.). Кременчук на змаганнях представили вихованці спортивної школи інтернату ім І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька.
Результати змагань:
За результатами змагань сформували збірну України U15 для участі у Міжнародному турнірі Tallin open-2022.
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