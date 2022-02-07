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Борці з Кременчука завоювали нагороди в Одесі

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 342

 

Вітаємо наших борців греко-римського стилю

5 лютого в Одесі завершився Відкритий Всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської пам’яті майстра спорту CРСР Толмачова І.Г. серед юнаків U17 (2005-06 р.н.) та U15 (2007-08 р.н.). Кременчук на змаганнях представили вихованці спортивної школи інтернату ім І.Піддубного, які тренуються під керівництвом тренера Сергія Бузька. 

Результати змагань: 

  • І місце - Богдан Різниченко
  • ІІ місце - Всеволод Сапун
  • ІІІ місце - Юрій Голуб, Вадим Матрос.
- Молодці хлопці. Ми вами пишаємося! Окрема, величезна подяка тренеру, Сергію Бузьку, за самовідданість в роботі та високій підготовці спортсменів, - йдеться у повідомленні. 

За результатами змагань сформували збірну України U15 для участі у Міжнародному турнірі Tallin open-2022.

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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