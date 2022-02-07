Термін будівництва мосту у Кременчуці скоротять із чотирьох до трьох років

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Термін будівництва нового мосту у Кременчуці скоротять із 4 років, передбачених договором, до 3 років. Про це повідомили представники Служби автомобільних доріг Полтавської області та представники турецької компанії «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті», яка виконує роботи, під час престуру на будівництво мосту 4 лютого. Щоб вписатися у стислий графік, будівельники не припиняють роботи навіть вночі.

За даними Укравтодору, усього на будівництві мосту на даний час задіяно 239 осіб: 127 українських та 112 турецьких фахівців. Для роботи використовують найбільший криголам в Україні, який дозволяє працювати на скутому кригою Дніпрі. Але, щоб виконати завдання, планується залучити 1000 працівників.

Протягом 2021 року Службою автодоріг профінансовано 285 млн грн для будівництва мосту в Кременчуці. Цьогоріч передбачено 700 млн грн, але це не межа – кошти виділятимуться ще, запевнив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. Нагадаємо, повна вартість будівництва - 11,3 млрд грн.