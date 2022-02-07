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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Термін будівництва мосту у Кременчуці скоротять із чотирьох до трьох років

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 800

 

Наразі компанія-підрядник – турецька фірма «Догуш» - ставить перед собою завдання завершити проєкт за 36 місяців

Термін будівництва нового мосту у Кременчуці скоротять із 4 років, передбачених договором, до 3 років. Про це повідомили представники Служби автомобільних доріг Полтавської області та представники турецької компанії «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті», яка виконує роботи, під час престуру на будівництво мосту 4 лютого. Щоб вписатися у стислий графік, будівельники не припиняють роботи навіть вночі.

Погляньте на будівництво мосту в Кременчуці з борту судна разом з «Телеграфом»

 

За даними Укравтодору, усього на будівництві мосту на даний час задіяно 239 осіб: 127 українських та 112 турецьких фахівців. Для роботи використовують найбільший криголам в Україні, який дозволяє працювати на скутому кригою Дніпрі. Але, щоб виконати завдання, планується залучити 1000 працівників.

 

Протягом 2021 року Службою автодоріг профінансовано 285 млн грн для будівництва мосту в Кременчуці. Цьогоріч передбачено 700 млн грн, але це не межа – кошти виділятимуться ще, запевнив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. Нагадаємо, повна вартість будівництва - 11,3 млрд грн

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: adm-pl.gov.ua
Теги: міст будівництво Кременчук Укравтодор Догуш
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