Кременчуцькі вишивальниці доєднаються до синергії митців і народних майстрів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 287

Вишивка за ескізами Малевича - може здатися, що це звучить парадоксально. Втім, поєднання традиційного й сучасного - ідея, яку українці використовували здавна. Понад сто років тому провідні митці авангарду, як-от Казимир Малевич чи Олександра Екстер, і народні майстри об’єднали свої зусилля, аби відродити й надати нового дихання українській вишивці.

Цьогоріч кременчуцькі майстрині доєднаються до подібного заходу. Про це стало відомо на заході «Рушник Сковороди», коли одна з кременчужанок подарувала переможниці «Вишиваний Кременчук» Наталії Ромі нитки сторічної давнини.

- У Черкаській, Київській та Полтавській областях раніше були організовані вишивальні артілі у заможних пані. В артілях за зразками відомих художників авангардистів, наприклад Малевича, вишивали вироби, які потім демонстрували на виставках у Парижі. Зараз цей проєкт відроджується й деякі ескізи потребують ниток сам того періоду, - розповіла Наталія Рома.