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Любив сир Пармезан та втік з-під вінця: кременчужани вишивали «Рушник Сковороди» до 300-річчя філософа

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 332

 

ТелеграфЪ також залишив свій слід, зробивши кілька стібків, відтворивши автентичний візерунок українського рушника

До Кременчука завітав триметровий рушник з автентичним візерунком в рамках святкування 300-річчя з Дня народження Григорія Сковороди. Усі охочі кременчужани у бібліотеці на Соборній змогли доєднатися до мистецько-культурного вишивального проєкту «З Григорієм Сковородою у серці». Перед вишиванням згадали сторінки з біографії Сковороди та послухали байки Сковороди у виконанні юних бандуристів.

Завідувачка відділу абонементу обслуговування філії №2 Інна Хмелик нагадала про цікаві сторінки в біографії філософа. Дату народження Григорія Сковороди встановили випадково, адже раніше відомостей про це не було. Григорій - козацького роду, він народився 3 грудня 1722 року в Чорнухах Лубенського повіту.

- У 16 років Григорій пішов пасти овець, а ввечері не дорахувалися однієї вівці. Перший раз батько підняв руку на свого сина. Григорію це не сподобалося, він вважав, що людина має бути вільною. Й пішов з дому. Через місяць дійшли чутки, що у сусідньому селі оселився хлопець, який заробляє собі кошти на навчання майструванням. Відбулося примирення у родині. Батько зрозумів, що необхідно сину готувати іншу долю й готує до навчання у Києво-Могилянську академію, - розповіла Інна Хмелик.

Хлопець взяв участь у конкурсі на найкращий голос й серед 300 претендентів переміг. Він поїхав до Петербурга, де співав у капелі імператриці.

- Цариця дуже любила спів і використовувала хлопців як сучасне радіо. Вона не могла заснути без того, щоб поруч з нею не співали хлопці, - додала Інна Хмелик.

Цікаво, що Григорій Сковорода не їв ні риби, ні м’яса, але дуже полюбляв молочні продукти. Особливо він любив сир Пармезан, який йому надсилали друзі з Франції. Одного разу він закохався у дівчину Олену, навіть вирішили побратися, проте коли священник сказав: «Ви будете разом завжди», той втік з-під вінця.

Він передбачив чуму й за кілька дів до епідемії покинув місто. «Тут запах трупного розкладання», -  говорив він своїм друзям. Передбачив Сковорода і свою смерть. Вирив яму, переодягся, ліг на яму та помер.

Все своє життя Григорій Сковорода шукав сенс буття. Й вивів просту формулу: «Пізнай самого себе і ти пізнаєш світ».

Переможці конкурсу Вишиваний Кременчук долучилися до вишивання Рушника Сковороди
Переможці конкурсу Вишиваний Кременчук долучилися до вишивання Рушника Сковороди

Організаторка заходу Наталія Рома розповіла, що у травні минулого року у Переяславі розпочали Всеукраїнський мистецький проєкт «Рушник Сковороди». Його ініціювали до 300-річчя Григорія Сковороди, який відзначатимуть у грудні 2022 року.

Рисунок для майбутнього рушника перезняли з одного з найдавніших рушників, які зберігаються у фондах заповідника «Переяслав». Сам рушник дуже давній і вважають, що саме такі побутували в епоху Григорія Сковороди. Тому взялися відшити по-новому цей автентичний візерунок українського рушника.

 

Вишивали рушник студенти університету Григорія Сковороди в Переяславі, згодом у Решетилівці. Нині полотно, довжиною три метри, переходить в різні міста до рук майстринь, які в рамках проєкту по різних мистецьких закладах долучаються до творення унікального українського рушника з автентичним давнім орнаментом.

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також залишив свій слід. Автор матеріалу зробила кілька стібків до відтворення автентичного візерунка українського рушника.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Сковорода бібліотека рушник вишивка вишиваний Кременчук
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