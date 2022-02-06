Шукати бомбосховище не варто, бо ніхто Кременчук бомбити не буде

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 797

У зв’язку з накопиченням російських військ поблизу українського кордону та можливості їх вторгнення в Україну, багато людей задають питання щодо того, де можна сховатися у разі обстрілів чи бомбардувань міста? Вчора в ефірі телеканалу «24 години» заступник Міністра оборони України Ганна Маляр дала на нього чітку відповідь.

За її словами, бомбардування Києва та інших українських міст у разі вторгнення Росії малоймовірні. Вона вважає, що ніхто не піде на такий крок.

«Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення європейської столиці», - заявила Ганна Маляр.

Вона наголосила, що у разі бойових дій жодне українське місто не застраховане від обстрілів чи бомбардувань. Однак, за її думкою, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу. До того ж, міста України – це не тільки дорослі, а й діти.

«Сьогодні дешевше і простіше захоплювати територію та впливати на політику інших країн гібридними методами», - пояснила Ганна Маляр.

До речі, шукати бомбосховище не варто ще й тому, що їх на все населення Кременчука не було ніколи. Навіть за радянських часів, коли країна готувалась до ядерної війни. На великих підприємствах тоді були створені бомбосховища, розраховані на робочу зміну, а не на всіх працівників підприємства. На деяких заводах вони збереглися. Отже залишається лише дослухатися до аргументів заступниці Міністра оборони, та заспокоїтись.