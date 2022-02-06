Пам'ятник Суворову прямував з Києва до Швейцарії, а потрапив до Полтави й знову зник

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 81

У Полтаві після скандалу та ряду публікацій у ЗМІ демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. Наприкінці січня у виданні Полтавська хвиля розповіли, як у музеї важкої бомбардувальної авіації з’явився пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Раніше цей монумент, накритий тентом, стояв на подвір’ї київського військового ліцею імені Івана Богуна. Рішення про передачу пам'ятника з Києва до Полтави ухвалила комісія Міністерства культури України.

У 2019 році, коли пам'ятник прибрали з території військового ліцею у Києві, Український інститут національної пам'яті на офіційному сайті повідомив, що пам'ятник російському військовому хочуть передати до Швейцарії. Як пам'ятник Суворову опинився у Полтаві - загадка.

- За попередньою домовленістю пам’ятник буде передано до одного зі швейцарських музеїв Суворова. На цьому, як коментує співробітник Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко, «завершиться останній похід Суворова через Альпи», - йшлося у повідомленні УІНП.

Демонтований пам'ятник Суворову у Києві

Представник Українського інституту національної пам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар розповів Полтавській хвилі, що спочатку пам'ятник мали передати до Ізмаїлу, де планували створити музей колоніального режиму.

Український інститут національної пам'яті звернувся з офіційним листом до військового музею Міноборони України, у якому зазначено, що експонування такого монументу викликає суспільний резонанс. Вони просять переглянути доцільність його експонування та врахувати позицію спільноти ветеранів російсько-української війни.

Суворов стоїть в оточенні військової техніки у Полтаві і мечем показує у північно-східному напрямку — на Москву

За кілька днів, на початку лютого, пам'ятник російському генералу Олександру Суворову, який нещодавно перевезли до Полтави з київського військового ліцею імені Івана Богуна, демонтували з подвір'я музею.

Подальша доля монументу не відома. Загадкою залишається куди поїхав пам'ятник Суворову й де спливе наступного разу.