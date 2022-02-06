Кременчуцька прокуратура відзвітувала про свою роботу за 2021 рік

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 156

На сесіъ Кременчуцької міської ради, що відбудеться 24 лютого, депутати заслухають звіт прокуратури про діяльність за 2021 рік. Звіт вже підготували - він оприлюднений як додаток до проєкту рішення міськради. Прокуратура звітує, що завдяки спільним заходам з поліцією, вдалося знизити рівень злочинності на 10,8%, у тому числі на 25% зменшилася кількість особливо тяжких (по області на 1%), та на 19,8% - тяжких злочинів.

Посилили протидію наркозлочинності. Так, задокументували 45 фактів збуту наркотиків (проти 37 у 2020 році).

Загалом, протягом 2021 року прокуратура передала до суду 672 обвинувальних акти. Забезпечили прийняття рішень у 4900 кримінальних провадженнях.

Скерували до суду пріоритетні обвинувальні акти:

4 - за порушення у бюджетній сфері.

2 - про корупційні діяння.

1 - за самовільне захоплення землі.

Керівник прокуратури Андрій Лапко, звернув увагу, що прокуратура забезпечила повернення в державну власність приміщення, площею 130,9 кв.м., вартістю 279 тис.грн, а також повернули земельну ділянку площею 12,2 га, вартістю понад 17 млн грн.