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У Кременчуцькому районі горів будинок

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 376

 

Причина пожежі встановлюється

5 лютого о 20.40 на вул. Чайковського у Глобиному Кременчуцького району горіла господарча будівля. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
Пожежні прибули о 20.54, локалізували пожежу о 21.10, а ліквідували о 21.45.

Вогонь знищив шиферну покрівлю господарчої будівлі та дерев’яне перекриття на площі 20 м.кв., пошкодив двоє дерев’яних дверей та два дерев’яних вікна.
Вдалось врятувати від знищення розташований поруч житловий будинок та частково господарчу будівлю.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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