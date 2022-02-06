В Україну прибула перша партія ліків проти COVID-19

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 431

Їх можна буде вживати вдома, щоб на ранніх етапах запобігти тяжкому перебігу хвороби

Сьогодні, 6 лютого, в Україну прибули перші 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До квітня в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів «Молнупіравіру».

Роботу над контрактуванням цих ліків Україна почала ще у листопаді 2021 року — під час підготовки до чергової хвилі COVID-19.

26 січня Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 «Молнупіравір» для екстреного застосування.