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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україну прибула перша партія ліків проти COVID-19

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 431

 

Їх можна буде вживати вдома, щоб на ранніх етапах запобігти тяжкому перебігу хвороби

Сьогодні, 6 лютого, в Україну прибули перші 60 тисяч курсів препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До квітня в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів «Молнупіравіру».

Роботу над контрактуванням цих ліків Україна почала ще у листопаді 2021 року — під час підготовки до чергової хвилі COVID-19.

26 січня Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 «Молнупіравір» для екстреного застосування.

«Молнупіравір» — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Американська фармкомпанія Merck представила його у формі таблеток. Їх можна буде вживати вдома, щоб на ранніх етапах запобігти тяжкому перебігу хвороби.

Клінічні дослідження показали, що препарат є найбільш ефективним на ранніх стадіях захворювання, тому його рекомендують застосовувати якомога швидше після підтвердження COVID-19 і протягом 5 днів після появи симптомів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус ліки
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