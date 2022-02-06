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У Кременчуці чоловік на очах у продавця виніс мобільний з магазину

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 262

 

Патрульні Кременчука по гарячим слідам затримали ймовірного грабіжника

Сьогодні, 6 лютого, близько 13.00, у Кременчуці пограбували один із магазинів мобільного зв’язку. Про це повіресслужба патрульної поліції.

Зі слів заявника, невідомий чоловік відкрито заволодів мобільним телефон та зник. Отримавши від потерпілого детальний опис грабіжника, патрульні вирушили на його пошуки.

Через деякий час, на вулиці Київській увагу поліцейських привернув перехожий, схожий за описом. Під час поверхневої перевірки у чоловіка охоронці порядку виявили викрадений телефон.

На місце прибули слідчі для встановлення усіх обставин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: грабіж
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