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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Завершився шаховий турнір від шахово-шашкового клубу «Каїсса»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 210

 Вітаємо спортсменів з досягненням успіхів

Одночасно два шахових турніри провів шахово-шашковий клуб «Каїсса» серед дітей. Як розповів директор клубу Аолодимир Груздєв, через проблеми, які виникали з приміщенням, довелося звертатися за допомогою в центральну бібліотеку імені М. Горького в якій з розумінням поставилися до недитячих проблем і тимчасово надали приміщення.

Першими завершили турнір шахісти-початківці «Каїсси» і ДЮСШ «Авангард», які боролися за свій перший у житті 4-и шаховий розряд у турнірі за швейцарською системою у 9 турів.

- І це вдалося Дмитру Ляпуну з 7 очками та 3 місцем, Софії Жовківській з 5 очками та Павлу Дроздову з 4,5 очками. Першим став Денис Байдуж з 7,5 очками та другим Лев Слюсарєв з 7 очками, який випередив Дмитра Ляпуна за коефіцієнтом Бухгольця, - розповів Володимир Груздєв.

 

Найдовше тривав турнір з нормою 2-го розряду, в якому за коловою системою боролися 12 учасників. За словами Володимира Груздєва, більшу частину турніру лідирував Ілля Мальцев, якому на старті вдалося обіграти потенційного лідера, другорозрядника Максима Полівка, залишивши того в ролі наздоганяючого, з чим останній успішно впорався, перемігши у всіх партіях, набравши 10 очок! Сам Ілля забуксував на фініші, хоч і став другим з 8 очками та виконаним 2-м розрядом. Після перетину турнірного екватора на третьому місці впевнено йшов Тимур Баграмян, який лише пів року почав відвідувати ДЮСШ «Авангард» та «Каїссу», і якому, на жаль, не вистачило турнірного досвіду.

 

Неабияк потріпала всім нерви Марина Сьоміна, у якої відмінна гра чергувалася з провалами, і яка зрештою стала з 7 очками третьою. Марина Сьоміна могла бути і другою за коефіцієнтом, лише виграй останню партію у Андрія Риндіна, але не тут було. У партії переміг Андрій, зрівнявшись з Мариною за очками і відставши від неї за коефіцієнтом Бергера, що для нього стало слабкою розрадою, адже до 2-го розряду залишалося півкроку.

 

Закінчення турніру пройшло вже у клубному приміщенні, що не може не тішити, адже наявні проблеми вдалося вирішити оперативно.

Два тижні у темряві: кременчуцьким шахістам увімкнули світло

Тепер на хлопців, які грали в турнірі, чекає чемпіонат області до 12, 14 та 16 років, який має пройти в Омельнику у середині місяця.

Також у Полтаві пройшов чемпіонат області. Жирну точку поставив у третій дисципліні чемпіонату - у бліці, Артем Титянюк з «Каїсси» (фото 4), який розпочав та завершив турнір перемогами.

Шахісти з Кременчука змагалися за звання кращих на Полтавщині
- У 9 турах при 16 учасниках з регламентом 3 хвилини на партію з додаванням 2 секунд за зроблений хід він здобув 8 перемог при одній нічиїй, відірвавшись від 2-го призера, кандидата у майстри спорту з Полтави Тараса Руденка на !1,5 очка! А єдиний на нічию з чемпіоном зробила Ганна Гречишина з Нових Санжар, виграв шахову класику у дівчат, яка грала на чемпіонаті годинним регламентом з додаванням 30 секунд за зроблений хід з результатом 7 очок у 7 турах. Аналогічний турнір у хлопців пройшов лише за учасників другорозрядників та третьорозрядників з Полтави, оскільки організатори не зуміли зібрати на нього найсильніших шахістів не тільки з області, але навіть із самої Полтави. Не було на ньому нікого із Кременчука через відсутність належного фінансування, адже йшов турнір кілька днів. У результаті переміг у ньому Роберт Чигвінадзе, його брат Лука був третім, а другим – Дмитро Юрченко. І в бліці, у солідній компанії хлопців А. Гречишина зіграла успішно, ставши третьою з 6 очками, випередивши по коефіцієнту Бухгольця, що посіли напередодні 1-е та 2-е місце в рапіді, гравши на відміну від бліцу з регламентом 10 хвилин на партію з додаванням 5 секунд за зроблений хід, Мурада Бабаєва, кандидата у майстри спорту з Полтави та першорозрядника з Кременчука Михайла Швачича. Спочатку нагородили полтавця, який як і М. Швачич набрав 8 очок при однаковому коефіцієнті Бухгольця, хоча кременчужани звернули увагу, що у захищеній комп'ютерній програмі, якою проходив турнір, відсутній додатковий показник № 2, а є лише показник № 1 (коефіцієнт Бухгольця) та № 3, а такого апріорі бути не може без стороннього втручання у програму. І про диво, коли після вимог із Кременчука цей показник у програмі з'явився, виявилося, що чемпіон М.Швачич з кременчуцького «Нафтохіміка», який мав у цьому показнику 8 перемог при 7 у суперника. Третім призером у цьому турнірі з-поміж 24-х учасників став одноклубник Михайла Віктор Якимочкін з 6 очками, який виявляється допоміг своєму товаришеві стати чемпіоном, поступившись йому в запеклій боротьбі та зробивши вирішальну нічию з М. Бабаєвим, яка позбавила того 1 місця. Усього на півочка відстала від Віктора А. Гречишина, яка стала четвертою, - розповів Володимир Груздєв.
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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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