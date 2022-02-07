Шахісти з Кременчука змагалися за звання кращих на Полтавщині

25 до 30 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років. Тренер Андрій Зазуляк поділився з Телеграфом успіхами своїх вихованців.
Анна Гречишина завоювала три золоті медалі у напруженій боротьбі (класика, рапід та бліц).
Михайло Швачич - чемпіон з рапіду серед юнаків до 18 років.
Віктор Акімочкін - бронзовий призер з рапіду серед юнаків до 18 років.
Аліса Романченко - срібна призерка області серед дівчат з бліцу та бронзова призерка з рапіду серед дівчат до 18 років.
Артем Титянюк кременчуцький шахіст з Каїсси став переможцем у бліці з блискучим результатом 8.5 з 9.
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