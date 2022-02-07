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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Шахісти з Кременчука змагалися за звання кращих на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

 

Вітаємо наших спортсменів

25 до 30 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років. Тренер Андрій Зазуляк поділився з Телеграфом успіхами своїх вихованців. 
Анна Гречишина завоювала три золоті медалі у напруженій боротьбі (класика, рапід та бліц).

 
Михайло Швачич - чемпіон з рапіду серед юнаків до 18 років.

Віктор Акімочкін - бронзовий призер з рапіду серед юнаків до 18 років.
Аліса Романченко - срібна призерка області серед дівчат з бліцу та бронзова призерка з рапіду серед дівчат до 18 років. 

Артем Титянюк кременчуцький шахіст з Каїсси став переможцем у бліці з блискучим результатом 8.5 з 9.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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