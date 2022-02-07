Шахісти з Кременчука змагалися за звання кращих на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

25 до 30 січня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з шахів серед юнаків та дівчат до 18 років. Тренер Андрій Зазуляк поділився з Телеграфом успіхами своїх вихованців.

Анна Гречишина завоювала три золоті медалі у напруженій боротьбі (класика, рапід та бліц).



Михайло Швачич - чемпіон з рапіду серед юнаків до 18 років.

Віктор Акімочкін - бронзовий призер з рапіду серед юнаків до 18 років.

Аліса Романченко - срібна призерка області серед дівчат з бліцу та бронзова призерка з рапіду серед дівчат до 18 років.

Артем Титянюк кременчуцький шахіст з Каїсси став переможцем у бліці з блискучим результатом 8.5 з 9.