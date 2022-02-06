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Кременчук, Бізнес/Робота, Робота

На будівництво мосту у Кременчуці турецька компанія «Догуш» планує залучити 1000 працівників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 336

 

Більше половини персоналу буде з України

Щоб прискорити будівництво мосту у Кременчуці, турецька компанія «Догуш» планує залучити 1000 працівників. Також буде збільшена кількість обладнання, що використовується на будівництві. Про це повідомив віцепрезидент компанії «Догуш» Серкан Мисирлиоглу під час престуру на будівництво 4 лютого. За його словми, терміни будівництва дуже стислі, тим більше, що планується скоротити термін із 4 років, передбачених контрактом, до 3 років.

 

- Будівництво триває в зимовий період. Ми залучили криголам. Будівництво триває навіть вночі, є нічні зміни. Я надзвичайно вдячний зусиллям нашої команди та українських працівників, які залучені до цього проєкту. Цей проєкт дуже складний, але ми його завершимо, і він буде найкращим у країні, - зазначив Серкан Мисирлиоглу.

Будівництво, за його словами, підносить «сюрпризи» - знаходили бомби з часів Другої світової війни та складнощі — скельні породи, дефіцит сировини — сталі для будівництва мосту. Але керівник компанії певен, що вдасться звести міст у строки.

Відповідаючи на запитання «Телеграфа», він уточнив, що більшу частину залучених працівників на подальших етапах проєкту складе український персонал. Зараз співвідношення — половина — українці, половина — іноземці. Разом із тим, він зазначив, що проєкт складний та потребує особливого досвіду, і таких кваліфікованих працівників знайти нелегко.

Зараз на будівництві близько 200 працівників.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міст будівництво Догуш персонал
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