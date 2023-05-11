Депутат з Горішніх Плавнів очолив Федерацію шахів Кременчуцького району

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Відбулася конференція Федерації шахів Кременчуцького району. На засіданні були присутні шахісти та шашисти всіх 4 колишніх районів, а саме Глобинського, Козельщинського, Кременчуцького та Семенівського районів, саме вони утворили новий Кременчуцький район. Інформацію про збори «Телеграфу» розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв. Більшість на зборах представили шахісти з Горішніх Плавнів.

Керівником Федерації шахів Кременчуцького району став Тарас Зінченко.

Тарас Михайлович Зінченко — депутат Горішньоплавнівської міської ради, гендиректор ТОВ «Єристівський ГЗК», неодноразово ставав переможцем з шахів на спартакіаді серед депутатів з шахів.

Нагадаємо, що два роки тому була створена Асоціація футболу Кременчуцького району, яку очолив Віктор Головченко, пов'язаний з КрАЗом та «Ворсклою».