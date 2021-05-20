Асоціація футболу Кременчуцького району провела конференцію - головою став ексвійськовий, пов'язаний з КрАЗом та «Ворсклою»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 257

У зборах взяли участь по два представники від кожного колективу

У Градизьку, 19 травня, відбулася конференція Асоціації футболу Кременчуцького району. На засіданні вирішували ряд питань серед яких: прийняття колективів у члени асоціації, обрання нового голови та планування розвитку футболу у Кременчуцькому районі. У зборах взяли участь по два представники від кожного колективу.





«Кремінь» та Федерація футболу Кременчука увійшли до складу





У зв'язку з адміністративною реформою кількість районів на Полтавщині скоротилася до чотирьох (Полтавський, Лубенський, Миргородський та Кременчуцький). Адміністративна реформа торкнулася і футболу, так в усіх районах обрали голів місцевих асоціацій. Тепер Федерація футболу Кременчука увійшла до складу Асоціації футболу Кременчуцького району.





Хто увійшов до складу Асоціації футболу Кременчуцького району: «АвтоКрАЗ», ФК «Кремінь», Федерація футболу Кременчука, ФК «Гірник-Спорт», ФК «Дружба», СК «Геологія», Асоціація футболу Градижської ОТГ (обєднаної територіальної громади), громадська спілка футболу Семенівського ОТГ, ФК «Авіамістечко», ГС Асоціації футболу Глобинської ОТГ, ФК «Темп», ФК «Кременчук», ФК «Колос», ФК «Семенівка».





Головою став ексвійськовий, пов'язаний з КрАЗом та «Ворсклою»





17 листопада 2020 року, за даними youcontrol, ГС «Асоціація Футболу Кременчуцького району» (ГС «АФКР») зареєстрована за юридичною адресою вул.Чкалова, будинок 6а (стадіон «Кремінь-Арена»). Тимчасово обов'язки голови Асоціації футболу Кременчуцького району виконував Віктор Чернишов. Він клопотав, що виконуватиме обов'язки до проведення першої повноцінної конференції, тому на конференції обрали нового голову. Оскільки кандидатура була лише одна - обрали Віктора Головченка.





*Віктор Головченко - перший керівник військової частини 3059 Національної гвардії України, зараз директор з безпеки АвтоКрАЗ, а також член футбольного клубу «Ворскла». За інформацією Телеграфу Віктор Миколайович вболіває за «Кремінь» й неодноразово відвідував матчі кременчуцької команди.





Заступниками голови Асоціації футболу Кременчуцького району стали: Андрій Горячковський (Федерація футболу Кременчуччини) та Віталій Мякінін (Горішні Плавні).





Також до Асоціації увійшло двоє представників з Кременчука: виконавчий директор Віктор Чернишов, а Олександр Садовий - представник комітету арбітрів.





Чи буде чемпіонат Кременчуччини - вирішать найближчим часом





На засіданні заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський запропонував провести чемпіонат Кременчуцького району на базі першості міста (за участі міський та районних команд). Ідею підтримав голова Асоціації футболу Полтавської області Валерій Головко підтримав ідею. Найближчим часом мають відбутися збори на яких мають обговорити формат та кількість учасників в чемпіонаті Кременчуцького району.