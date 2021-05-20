Міський голова сам собі напризначав зарплат, премій та допомоги на 460 тисяч

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Слідчі поліції повідомили про підозру у зловживання службовим становищем

На Полтавщині слідчий поліції повідомив про підозру у вчиненні злочину колишньому міському голові одного з районів області.



За даними обласної прокуратури, 19 травня слідчий відділу №3 (Карлівка) Полтавського районного управління поліції повідомив колишньому міському голові про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.





Підозрюваному чоловікові інкримінують привласнення коштів місцевого бюджету міської ради, а значить і зловживання своїм службовим становищем.





У ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний, у період перебування в посаді міського голови, вніс до рішення міської ради завідомо неправдиві відомості для затвердження заробітної плати міському голові та підписав власне рішення.

Крім того колишній міський голова виписував собі премії та отримував матеріальну допомогу з бюджету.





-З метою протиправного привласнення та обернення на свою користь належних міській раді грошових коштів у вигляді премій та матеріальних допомог, таємно вилучив з протоколу сесії міської ради оригінальний примірник рішення, замінивши його власноруч підробленим примірником та надав вказане рішення головному бухгалтеру, як підставу для подальшого нарахування премій і матеріальних допомог, - йдеться в матеріалах справи.



Таким чином, перебуваючи на посаді колишній міський голова привласнив понад 460 тисяч гривень з бюджету. На часі в кримінальному провадженні тривають слідчі дії.





У разі доведення вини судом чоловікові загрожує від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.