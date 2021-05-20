У Кременчуці «активізувались» п'яні водії

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Лише за минулу добу правоохоронці затримали щонайменше двох керманичів напідпитку

Пошкоджені автомобілі, матеріальні збитки та складені адміністративні протоколи — саме про такі наслідки нетверезого керування у Кременчуці повідомляють правоохоронці.





Так, учора відбулись щонайменше дві дорожньо-транспортні пригоди за участю нетверезих водіїв.









Перший випадок трапився на вулиці Київській. Водій легковика Ford, рухаючись заднім ходом, не помітив автомобіль Volkswagen та продовживши рух, зачепив ще один транспортний засіб — Renault. Під час встановлення усіх обставин патрульні помітили у ймовірного винуватця дорожньо-транспортної пригоди ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер підтвердив підозру і показав результат — 3,02 ‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.





Друга подія сталась на вулиці Соборній. Охоронці порядку отримали повідомлення про те, що автомобіль Nissan наїхав на сітілайт та поїхав з місця пригоди.









Поліцейські швидко знайшли вказаний транспортний засіб із характерними пошкодженнями. Під час спілкування з 40-річним водієм, інспектори помітили у останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 2,98‰, що майже у 15 разів перевищує допустиму норму.





Загалом з початку тижня патрульні зафіксували 7 випадків керування транспортними засобами з ознаками сп'яніння.