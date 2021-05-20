Відзавтра кременчужани можуть залишитися без гарячої води

Кременчужани від завтра можуть залишитися без гарячої води, повідомляє пресслужба мерії, тож тим, хто не має бойлерів, час готуватись до купання у холодній воді.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплопостачальних підприємств і не покладатиме зобов’язання на ГК «Нафтогаз України» продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною. За словами голови Уряду, теплокомуненерго мають підписувати контракти з постачальниками газу самостійно і змінювати постачальника, навіть, якщо у них є заборгованість. Механізм, який би дозволив врегулювати питання щодо придбання газу для теплопостачальних підприємств на державному рівні наразі не розроблений, а діючі нормативні акти унеможливлюють його придбання за встановленими тарифами і без попередньої оплати.
У зв’язку з відсутністю відповідних договірних відносин ПрАТ «Кременчукгаз» повідомив, що з 21 травня припинить подачу газу для КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Тож жителі Кременчука, як і споживачі інших міст України, відзавтра залишаться без гарячої води, під загрозою може опинитися і початок нового опалювального сезону.
Малецький разом з керівниками інших міст України, Асоціацією міст України зверталися до Уряду з проханням врегулювати проблемні питання у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, проте результату це не мало.
Сьогодні, 20 травня, Асоціація міст України ухвалила заяву, в якій вимагає:
Звернення до Уряду України планують прийняти на найближчий сесії і депутати Кременчуцької міської ради.