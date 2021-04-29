Газу немає: Кременчуку можуть повністю відключити гарячу воду з 1 травня (додано)

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 3 962 Коментарів: 11

З першого травня Кременчуцька ТЕЦ та КП «Теплоенерго» можуть відключити постачання гарячої води у місті.



Як стало відомо «Телеграфу», підприємства отримали «листи щастя» від ПрАТ «Кременчукгаз» про припинення газопостачання. А ще раніше – листи від НАК «Нафтогаз України», який в односторонньому порядку хоче змінити умови договорів. Постачальник газу вимагає повного погашення заборгованості та попередньої оплати (або надання банківської гарантії). «Кременчукгаз» (як газорозподільна компанія) отримала вказівку від «Нафтогазу» припинити газопостачання.



У подібній ситуації опинились ТЕЦ по всій країні. Річ у тім, що з 1 травня припиняється дія ПСО для теплоенергетики (покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів) – змінюються умови постачання газу. Тобто «Нафтогаз» не постачатиме підприємстам теплоенергетики газ за спеціальною ціною. як було раніше. І в дію вступає ринкова ціна.



Наразі і Кременчуцька ТЕЦ, і КП «Теплоенерго», мають неабиякі борги перед постачальником газу, і про погашення у найближчі дні не йдеться. Натомість «Нафтогаз» навіть просить передплату.



Тож кременчужанам варто бути готовими до того, що попрощатися з гарячою водою і ввімкнути бойлери доведеться набагато раніше, ніж планувалося.



Проте, як каже віцемер з комунальних питань Іван Москалик, ситуація ще може змінитися, якщо Камбін продовжить дію ПСО. Перемовини йдуть.









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Ось як прокоментував ситуацію віцемер з комунальних питань Іван Москалик:





- Говорити про те, що з 1 травня в усіх не буде гарячої води – зарано. За нашою інформацією, дію ПСО можуть продовжити на два місяці. Тоді, можливо, нам продовжать подавати гарячу воду. А якщо нічого не зміниться, постачання гарячої води припинять. Причому не лише у Кременчуці, а по всій Україні. Вся Україна буде без газу! Питання навіть не у фінансах. Немає процедури укладення нових договорів. Немає контрагентів, з якими на законних підставах можна укласти угоди. Я б сказав, 50 на 50, що гарячої води не буде.





Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко каже, що підприємство як газорозподільна організація отримала доручення припинити розподіл газу і КремТЕЦ, і «Теплоенерго».





- Від оператора ГТС (газотранспортної систем – ред.) ми отримали інформацію, що в цих підприємств немає постачальника газу. Угоди з НАК «Нафтогаз України» закінчилися, НАК відмовився їх подовжувати. Відповідно, і надіслали інформацію підприємствам, що вони мають зупинитися і вирішити питання з постачальником газу.





За словами Богдана Оксененка, НАК «Нафтогаз України» пропонує угоди зі своєю дочірньою компанією «Нафтогаз-трейдінг», але вона не встигає укласти угоди і пропонує неприйнятні для теплоенергетики умови. Зокрема, якщо до цього ціна на газ для ТКЕ складала близько 6500 грн за тисячу кубометрів – на вільному ринку буде 9200-9300 грн. І така ціна потягне захмарне зростання тарифів для населення, якщо уряд не подовжить дію ПСО.