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Газу немає: Кременчуку можуть повністю відключити гарячу воду з 1 травня (додано)

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 3 962 Коментарів: 11

 

Підприємства отримали «листи щастя» від ПрАТ «Кременчукгаз»

З першого травня Кременчуцька ТЕЦ та КП «Теплоенерго» можуть відключити постачання гарячої води у місті.


Як стало відомо «Телеграфу», підприємства отримали «листи щастя» від ПрАТ «Кременчукгаз» про припинення газопостачання. А ще раніше – листи від НАК «Нафтогаз України», який в односторонньому порядку хоче змінити умови договорів. Постачальник газу вимагає повного погашення заборгованості та попередньої оплати (або надання банківської гарантії). «Кременчукгаз» (як газорозподільна компанія) отримала вказівку від «Нафтогазу» припинити газопостачання.


У подібній ситуації опинились ТЕЦ по всій країні. Річ у тім, що з 1 травня припиняється дія ПСО для теплоенергетики (покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів) – змінюються умови постачання газу. Тобто «Нафтогаз» не постачатиме підприємстам теплоенергетики газ за спеціальною ціною. як було раніше. І в дію вступає ринкова ціна. 


Наразі і Кременчуцька ТЕЦ, і КП «Теплоенерго», мають неабиякі борги перед постачальником газу, і про погашення у найближчі дні не йдеться. Натомість «Нафтогаз» навіть просить передплату.


Тож кременчужанам варто бути готовими до того, що попрощатися з гарячою водою і ввімкнути бойлери доведеться набагато раніше, ніж планувалося.


Проте, як каже віцемер з комунальних питань Іван Москалик, ситуація ще може змінитися, якщо Камбін продовжить дію ПСО. Перемовини йдуть.



Додано


Ось як прокоментував ситуацію віцемер з комунальних питань Іван Москалик:


- Говорити про те, що з 1 травня в усіх не буде  гарячої води – зарано. За нашою інформацією, дію ПСО можуть продовжити на два місяці. Тоді, можливо, нам продовжать подавати гарячу воду. А якщо нічого не зміниться, постачання гарячої води припинять. Причому не лише у Кременчуці, а по всій Україні. Вся Україна буде без газу! Питання навіть не у фінансах. Немає процедури укладення нових договорів. Немає контрагентів, з якими на законних підставах можна укласти угоди. Я б сказав, 50 на  50, що гарячої води не буде.


Керівник ПрАТ «Кременчукгаз» Богдан Оксененко каже, що підприємство як газорозподільна організація отримала доручення  припинити розподіл газу і КремТЕЦ, і «Теплоенерго».


- Від оператора ГТС (газотранспортної систем – ред.) ми отримали  інформацію, що в цих підприємств немає постачальника  газу. Угоди з НАК «Нафтогаз України» закінчилися, НАК відмовився їх подовжувати. Відповідно, і надіслали інформацію підприємствам, що вони мають зупинитися і вирішити питання з постачальником газу.


За словами Богдана Оксененка, НАК «Нафтогаз України» пропонує угоди зі своєю дочірньою компанією «Нафтогаз-трейдінг», але вона не встигає укласти угоди і пропонує неприйнятні для теплоенергетики умови. Зокрема, якщо до цього ціна на газ для ТКЕ складала близько 6500 грн за тисячу кубометрів – на вільному ринку буде 9200-9300 грн. І така ціна потягне захмарне зростання тарифів для населення, якщо уряд не подовжить дію ПСО.

3
Автор: Тетяна Донченко, Тамара Зінченко
Теги: гаряча вода відключення Кременчуцька ТЕЦ
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Коментарі: 11

95
КАПУША:
Сьогодні, 16:15

Цікаво, як Нафтогаз може вимагати попередню оплату, якщо є постанова КМ № 641, яка забороняє попередню оплату на час карантину?


18 1
148
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 16:21

Цитата: КАПУША

Цікаво, як Нафтогаз може вимагати попередню оплату, якщо є постанова КМ № 641, яка забороняє попередню оплату на час карантину?

То ж для людей, а не підприємств

 


4 0
38
FEЯ:
Сьогодні, 16:31

Цитата: КАПУША

Цікаво, як Нафтогаз може вимагати попередню оплату, якщо є постанова КМ № 641, яка забороняє попередню оплату на час карантину?

Дуже просто - за умовами договору.


4 0
95
КАПУША:
Сьогодні, 16:57

Цитата: Татьяна Донченко
Цитата: КАПУША

Цікаво, як Нафтогаз може вимагати попередню оплату, якщо є постанова КМ № 641, яка забороняє попередню оплату на час карантину?

То ж для людей, а не підприємств

 

Дякую


1 0
291
JJAbrams:
Сьогодні, 17:34

Кажись кому то горящие шины в задницу будут пихать очень сильно с такими заявлениями


14 1
33
M D:
Сьогодні, 17:41

Цитата: JJAbrams

Кажись кому то горящие шины в задницу будут пихать очень сильно с такими заявлениями

Кому саме? I хто саме?


2 5
173
1
evgeniys:
Сьогодні, 18:18

"Пока гром не грянет – мужик не перекрестится".. Гром через 2 дня, всякие "газы" начинают креститься, раньше времени не было..


4 0
182
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 18:56

У нефтегаза свистонула фляга, газовый рембо бегает, кошмарит всю страну.


1 0
33
M D:
Сьогодні, 19:12

Цитата: M D
Цитата: JJAbrams

Кажись кому то горящие шины в задницу будут пихать очень сильно с такими заявлениями

Кому саме? I хто саме?

Вам, тим, хто не згоден, що незрозуміло? Те, що якщо хтось і вийде під райраду бастувати, то "до них так ніхто і не вийшов"? Чи, може, те, що ви, "воїтелі" диванні, спокійно дивились і причмокували, коли Коболев і його брат-близнюк Вітренко виписували собі мільйонну зарплатню? Ви дійсно не розумієте, що ваші "горящиє шини в дупу" так і залишаться вологими мріями? Може, ви ще за ОПЗЖ та партію Шарика голосували?

Тому я і запитую: хто саме і кому саме буде пхати горящие шини в зад? Якщо відповідь "народ владі", то це як про погоду розмовляти. Слів багато, сенсу нуль.


5 1
75
Bombey:
Сьогодні, 19:47

на фоне общего звиздеца это так - мелкие неудобства


0 0
117
Lisbon:
Сьогодні, 20:04

Вже - "Зубожіння" - чи ще "Кінець епохи бідності"?


2 1

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