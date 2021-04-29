На 9 років сяде чоловік який у Кременчуцькому районі до смерті забив матір

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 370

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Житель Кременчуцького району сяде на 9 років за крадіжки та смертельне побиття матері, повідомила пресслужба прокуратури.



55-річний житель с. Богданівка Кременчуцького району протягом 2019-2020 років вкрав у односельців три велосипеди. У травні минулого року, перебуваючи п'яним вдома, посварився з 84-річною матір’ю та забив її металевим тазом до смерті. Чоловік наніс не менше 15 ударів по всьому тілу.





У подальшому син намагався приховати скоєне: намазав синці на обличчі потерпілої кремом, викинув знаряддя злочину й одяг зі слідами крові та повідомив працівників місцевої сільради про природну смерть матері.

Свою вину у скоєнні злочинів обвинувачений не визнав, однак на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, показань свідків Хорольський райсуд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій повторно, та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (ч. ч. 1, 2 ст. 185, ч. 2 ст. 121 КК України).

За сукупністю злочинів йому призначили покарання у виді 9 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.