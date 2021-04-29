У Горішніх Плавнях грабіжник відібрав у пенсіонерки гаманець у її ж квартирі

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У Горішніх Плавнях грабіжник відібрав у пенсіонерки гаманець у її ж квартирі, повідомляє пресслужба поліції.



28 квітня, близько 16.00, за допомогою до поліції Горішніх Плавнів звернувся 76-річний пенсіонер. Чоловік повідомив, що він вийшов на вулицю та не зачинив двері квартири багатоповерхівки. Повертаючись назад побачив, як до його квартири зайшов невідомий та в присутності його 75-річної дружини заволодів гаманцем з грошима та банківськими картками.





- Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити особу причетну до грабежу. Ними виявилися 42-річний місцевий мешканець, який раніше мав проблеми із законом. Під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, - повідомив Олег Фесенко начальник відділу поліції №2 Кременчуцького районного управління.



За фактом грабежу, поєднаного з проникненням у житло, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.