Сьогодні від кліщів обробляють парк Миру, завтра – «Придніпровський»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 152

Зелені зони відпочинку у Кременчуці почали обробляти від кліщів. Як інформує пресслужба мерії, сьогодні, 29 квітня, роботи проводяться у парку Миру, також 29 та 30 квітня їх виконуватимуть у парку «Придніпровський».





Містян просять утримуватися від відвідування зелених зон відпочинку з 8.00 до 17.00.





Керівник Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» Андрій Поляков наголосив, що упродовж весни та літа минулого року, якщо порівнювати з попередніми періодами, кількість людей, яких покусали кліщі, збільшилася в кілька разів. За статистико, щорічно в Україні фіксується до 1500 випадків вірусного кліщового енцефаліту (хвороби Лайма). За період з 2000 року захворюваність хворобою Лайма зросла майже в 23 рази.





На території Кременчука та Кременчуцького району від укусів кліщів постраждало 232 особи (з них 137 дорослих та 95 дітей). Протягом минулого року в нашому місті зареєстрували 19 випадків хвороби Лайма. За цей же період 2019 року – 13 випадків.



