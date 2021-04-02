На кременчужан уже чатують в кущах...

Сьогодні, 07:46 Переглядів: 1 226 Коментарів: 1

На Полтавщині розпочався сезон кліщів, тож будьте уважні, відправляючись на природу чи, навіть, просто у міські парки.





За інформацією Кременчуцького управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, найбільш актуальне для нашої області захворювання, яке переносять кліщі – це кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Перші випадки зареєстрували ще у 2002 році, і їхня кількість щороку росте. Комахи можуть переносити й інші хвороби: кліщовий вірусний енцефаліт, гарячку Західного Нілу.





Усього на території Кременчука від укусів кліщів постраждало 232 особи (з них 137 дітей), протягом 2020 року зареєстровано 19 випадків хвороби Лайма.





Кліщі небезпечні тим, що вони терпляче чекають на жертву, сидячи в засідці, а потім швидко чіпляються на тіло людини чи тварини, що опинилась поруч. Потрапивши на тіло жертви, кліщ перш за все шукає тепле та затишне місце з хорошим кровопостачанням – а тому часом непросто знайти комаху при огляді. Зі слиною кліщі виділяють знеболюючі речовини, що підсилюють кровопостачання в місці укусу.





Як вберегтися від кліщів:

Плануючи прогулянку на природі, одягайтесь відповідно: одяг має бути світлих однотонних тонів, з довгими рукавами. Не варто забувати і про кепку або панамку;

Бажано оглядати себе та дітей кожні 2 години;

Місце для привалів бажано звільняти від сухостою, гілок та хмизу в радіусі 20 метрів;

Повернувшись додому, ретельно огляньте одяг та речі, що принесли з прогулянки;

Якщо гуляли з домашнім улюбленцем – огляньте також і його;

Використовуйте спеціальні аерозолі для відлякування кліщів.

Якщо виявили на тілі кліща, бажано якомога швидше звернутися до травмпункту. Але якщо такої можливості немає, доведеться видаляти кліща самостійно. Потрібно витягнути його разом з хоботком, потроху розхитуючи пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, за допомогою пінцету або петлі з нитки. Якщо ж частинка комахи залишилася в тілі, її треба прибрати стерильною голкою.





Після видалення кліща обробіть ранку антисептиком, а саму комаху помістіть у чистий флакон. За направленням лікаря у лабораторії комаху перевірять на наявність збудників бореліозу.





Протягом наступних двох тижнів уважно слідкуйте за самопочуттям. У разі підвищення температури або виникнення почервоніння на шкірі терміново зверніться до лікаря.





Пам’ятайте, що хвороба Лайма – вкрай небезпечне захворювання, яке може призвести до втрати працездатності та важкої форми інвалідності, тож будьте уважні та обережні!