Які організації Кременчука зібрали найбільше коштів для закупівлі обладнання для пологового

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 458 Коментарів: 1

Пресслужба мерії Кременчука повідомила, які кременчуцькі організації та установи зібрали найбільше коштів у рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця 2020». На ці гроші придбали обладнання для Кременчуцького перинатального центру.





В Україні у минулому році волонтери та учасники акції «Серце до серця» зібрали 1 593 138,69 грн, 506 939 грн – у Кременчуці. За ці кошти для Кременчуцького перинатального центру закупили відкриту реанімаційну систему обігріву HKN-93C та два пульсоксиметра «Біомед» ВР-10М.





30 березня у пологовому будинку продемонстрували нову медичну апаратуру, а також вручили відзнаки «Золоте серце» представникам організацій та установ нашого міста, які зібрали рекордні суми: