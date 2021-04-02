Кременчук, Здоров'я

Які організації Кременчука зібрали найбільше коштів для закупівлі обладнання для пологового

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 458 Коментарів: 1

 

Гроші збирали у рамках благодійної акції «Серце до серця 2020»

Пресслужба мерії Кременчука повідомила, які кременчуцькі організації та установи зібрали найбільше коштів у рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця 2020». На ці гроші придбали обладнання для Кременчуцького перинатального центру.


В Україні у минулому році волонтери та учасники акції «Серце до серця» зібрали 1 593 138,69 грн, 506 939 грн – у Кременчуці. За ці кошти для Кременчуцького перинатального центру закупили відкриту реанімаційну систему обігріву HKN-93C та два пульсоксиметра «Біомед» ВР-10М.


30 березня у пологовому будинку продемонстрували нову медичну апаратуру, а також вручили відзнаки «Золоте серце» представникам організацій та установ нашого міста, які зібрали рекордні суми:

  • комунальне некомерційне медичне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомого №3» м. Кременчука (директор Чорнявська Марія Андріївна) за найбільшу абсолютну зібрану суму серед медичних закладів – 10513 грн;
  • ліцей №4 «Кремінь» (заступник директора з виховної роботи Процько Тетяна Миколаївна) за найбільшу абсолютну зібрану суму серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації – 5092 грн;
  • Кременчуцький навчально-виховний комплекс №15 (директор Патерило Андрій Іванович) за найбільшу зібрану суму серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на одного учня 7,25 грн (1964,90 грн загальна сума);
  • Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури (директор Білоконь Ірина Миколаївна) за найбільшу зібрану суму на одного студента 9,81 грн (2875 грн загальна сума);
  • Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського за найбільшу абсолютну зібрану суму серед навчальних закладів – 6058 грн;
  • дошкільний навчальний заклад №35 (завідуюча Кишлян Ольга Петрівна) за найбільшу абсолютну зібрану суму серед дошкільних навчальних закладів – 2202,50 грн;
  • дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 (завідуюча Гладенька Галина Анатоліївна) за найбільшу зібрану суму на одного вихованця серед дошкільних навчальних закладів 12,02 грн (1310 грн загальна сума);
  • Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці (директор Печериця Тетяна Володимирівна) спеціальне «Золоте серце» за креативний та творчий підхід до проведення XV всеукраїнської акції ВБФ «Серце до серця» (12904,50 грн зібрана сума);
  • управління соціального захисту населення Автозаводського району (начальник Глоба Лідія Миколаївна) за найбільшу абсолютну зібрану суму серед підпорядкованих закладів департаменту соціального захисту населення та питань АТО – 13600 грн;
  • комунальне підприємство «Кременчуцьке КАТП 1628» (директор Шиян Сергій Олексійович) за найбільшу абсолютну зібрану суму серед комунальних закладів, яка склала 5603 грн.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: перинатальный центр роддом оборудование новорожденные От сердца к сердцу
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Коментарі: 1

259
jondin:
Сьогодні, 09:22

в общем учебніе заведения и бюджетники подневольніе люди сдают деньги для того что бі мєр пропиариался.


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