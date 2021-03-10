Міський пологовий будинок отримав інфрачервоний обігрівач для новонароджених за 506 939 грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 315

Його придбали за кошти, які кременчужани зібрали в рамках акції «Серце до серця» у 2020 році

Кременчуцький перинатальний центр отримав інфрачервоний обігрівач для новонароджених HNK-93B. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, у минулому році в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» кременчужани зібрали 506 939 грн, на ці кошли й закупили обладнання.

⠀

Міський пологовий будинок вже використовує один такий обігрівач. На нього містяни зібрали кошти у 2019 році.



У 2020 році Кременчук у рамках акції «Серце до серця» зібрав найбільшу суму. Цьогорічна акція скоро стартує, організатори готують лоти для аукціону.