Міський пологовий будинок отримав інфрачервоний обігрівач для новонароджених за 506 939 грн

Кременчуцький перинатальний центр отримав інфрачервоний обігрівач для новонароджених HNK-93B. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, у минулому році в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» кременчужани зібрали 506 939 грн, на ці кошли й закупили обладнання.
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Міський пологовий будинок вже використовує один такий обігрівач. На нього містяни зібрали кошти у 2019 році.
У 2020 році Кременчук у рамках акції «Серце до серця» зібрав найбільшу суму. Цьогорічна акція скоро стартує, організатори готують лоти для аукціону.