За добу у Кременчуці виявили 55 хворих на коронавірус, серед них 3-місячне немовля

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 447

Сьогодні, 1 квітня, в Кременчуці зареєстрували 55 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 29 жінок віком від 19 до 82 років, 25 чоловіків віком від 19 до 85 років та одна 3-місячна дитина. Із них 51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 107 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 36 пацієнтів. На жаль, 2 пацієнти померли.



Всього зареєстровано 6 888 випадків: одужало 5 934, померло 179.