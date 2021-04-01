З'явились подробиці смерті 12-річного школяра

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 266

На Полтавщині у школі під час перерви раптово помер 12-річний учень. Хлопець разом з іншими дітьми піднімався сходами на другий поверх - аж раптом упав. Жодної хронічної хвороби школяр не мав. Про це 31 березня йшлося у сюжеті ТСН .













Батьки підлітка не можуть зрозуміти, як так сталось, що їхній син помер.





- Може він там біг і впав, усе може бути, - каже батько хлопця Олександр Івасенко.





Трагедія відбулася на великій перерві у Лучанській ЗОШ. Свідки кажуть, щойно пролунав дзвінок на четвертий урок, як учні поквапилися до класу. 12-річний Станіслав біг останнім, тож ніхто не бачив, що саме сталося.





- Ті, що йшли спереду, почули звук від якогось падіння. Коли вони обернулися – побачили, що Станіслав лежить на сходовому майданчику, - каже директорка Лучанської ЗОШ Ольга П'ятницька.



Жодних ушкоджень чи крові на учневі не було. Але хлопець був без свідомості. Йому відразу почали робити штучне дихання і викликали швидку, бо пульсу практично не було.





- Поодинокі ще поштовхи були. Дихання не було вже, - каже шкільна медсестра Лідія Полтавцева.





Медсестра розповідає, що за життя дитини боролися щонайменше 40 хвилин. Однак допомогти не змогли.





- Почали з класним керівником робити штучне дихання і непрямий масаж серця. Приїхав сімейний лікар, він продовжив і уколи колов. А потім швидка і з дефібрилятором, але нічого, - розповідає Лідія.





Що хлопець був цілком здоровим – упевнені і батьки, і в школі. Перевтомитися, кажуть – теж не міг.









- Це була звичайна дитина, займався футболом. У той день не було уроків із фізичними навантаженнями чи фізкультури, - говорить директорка.





Про наявність хронічної чи якоїсь важкої хвороби в учня не знають і в сільраді.





- Щоб який діагноз важкий - такого ми не чули. Бо мама працює в нього в лікарні, там приділяють дитині багато уваги, - розповіла староста Лучанського сільського округу Лохвицької міської ради Світлана Калач.





Розслідувати раптову загибель дитини узялися в поліції.





- Опитано очевидців: учнів, педагогічний колектив. А також вивчається медична документація хлопчика. На даний момент слідчі дії тривають. Ми очікуємо на результати судово-медичної експертизи, - каже речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Чому у хлопця раптово зупинилося серце – відповіді немає ні у поліції, ні у батьків.





- Ми нікого не звинувачуємо, - каже мати хлопчика.





Через смерть Стаса у Лучанській школі оголосили жалобу.