У Кременчуці під райрадою мітингують маршрутники (доповнено)

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 421 Коментарів: 1







































Фото: Артем Коваленко

29 квітня з 13.00 у Кременчуці під райрадою мітингують маршрутники. Серед них є як кременчуцькі, так і районні перевізники.





На площу Незалежності підігнали кілька десятків маршруток, які одночасно почали сигналити.



На місці, крім водіїв, два віце-мери - Володимир Пелипенко та Руслан Проценко, а також депутати від партії «За майбутнє».









Кременчуцькі перевізники розповіли, що вийшли на протест через перевірки з Полтави, які вже кілька днів паралізують рух у місті. Водії погрожують, що якщо це не припиниться, то вони не вийдуть на маршрути й люди не зможуть доїхати з роботи додому.





Як розповыли нам самі перевізники, поштовхом стало те, що голова Кременчуцької районної ради Олег Лєднік виступив у Полтаві про те, що у Кременчуці вдень транспорт непотрібний.









- Тепер страждаємо і ми, і кременчужани. Адже у нас багато підприємств критичної інфраструктури, де люди працюють в три зміни. Тепер вони не можуть дістатись додому, бо транспорт не працює - три дні полтавська поліція складає на перевізників протоколи, - розповів Євген, водій на маршруті №17.





Близько 15.00 мітингувальники почали розходитись. З їх слів, за дві години до них так ніхто і не вийшов. У приміщення зайшли представники компаній-перевізників.