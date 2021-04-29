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У Кременчуці під райрадою мітингують маршрутники (доповнено)

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 1 421 Коментарів: 1

 

На площу підігнали кілька десятків маршруток
Фото: Артем Коваленко

29 квітня з 13.00 у Кременчуці під райрадою мітингують маршрутники. Серед них є як кременчуцькі, так і районні перевізники.


На площу Незалежності підігнали кілька десятків маршруток, які одночасно почали сигналити.


На місці, крім водіїв, два віце-мери - Володимир Пелипенко та Руслан Проценко, а також депутати від партії «За майбутнє».


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Кременчуцькі перевізники розповіли, що вийшли на протест через перевірки з Полтави, які вже кілька днів паралізують рух у місті. Водії погрожують, що якщо це не припиниться, то вони не вийдуть на маршрути й люди не зможуть доїхати з роботи додому.


Як розповыли нам самі перевізники, поштовхом стало те, що голова Кременчуцької районної ради Олег Лєднік виступив у Полтаві про те, що у Кременчуці вдень транспорт непотрібний. 


 


- Тепер страждаємо і ми, і кременчужани. Адже у нас багато підприємств критичної інфраструктури, де люди працюють в три зміни. Тепер вони не можуть дістатись додому, бо транспорт не працює - три дні полтавська поліція складає на перевізників протоколи, - розповів Євген, водій на маршруті №17.


Близько 15.00 мітингувальники почали розходитись. З їх слів, за дві години до них так ніхто і не вийшов. У приміщення зайшли представники компаній-перевізників. 

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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: мітинг маршрутки
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Коментарі: 1

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M D:
Сьогодні, 15:00

Перевірки з Полтави, а мітингувальники під райрадою(!) Кременчука. Відбувається щось дивне.

Ми все чекаємо звіту про сплату паном мером всіх штрафів (з доказами, звісно). Телеграф, будьте так ласкаві, не відмовте в цьому маленькому щасті пересічним.


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