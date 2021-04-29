29 квітня з 13.00 у Кременчуці під райрадою мітингують маршрутники. Серед них є як кременчуцькі, так і районні перевізники.
На площу Незалежності підігнали кілька десятків маршруток, які одночасно почали сигналити.
На місці, крім водіїв, два віце-мери - Володимир Пелипенко та Руслан Проценко, а також депутати від партії «За майбутнє».
Кременчуцькі перевізники розповіли, що вийшли на протест через перевірки з Полтави, які вже кілька днів паралізують рух у місті. Водії погрожують, що якщо це не припиниться, то вони не вийдуть на маршрути й люди не зможуть доїхати з роботи додому.
Як розповыли нам самі перевізники, поштовхом стало те, що голова Кременчуцької районної ради Олег Лєднік виступив у Полтаві про те, що у Кременчуці вдень транспорт непотрібний.
Близько 15.00 мітингувальники почали розходитись. З їх слів, за дві години до них так ніхто і не вийшов. У приміщення зайшли представники компаній-перевізників.